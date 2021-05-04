Циндао, Китай, , 04:34 — REGNUM Нефтяной танкер слил около 400 тонн нефти в море у берегов порта Циндао, в провинции Шаньдун на востоке Китая в результате аварии, сообщает агентство Синьхуа.

Столкновение танкера с грузовым судном произошло 27 апреля, однако о происшествии было сообщено 29 апреля провинциальным бюро по морским вопросам. В общей сложности для ликвидации разлива нефти было отправлено 12 судов, сообщили в спасательном штабе.

Около 9:00 по местному времени 27 апреля панамское грузовое судно столкнулось с либерийским нефтяным танкером в морских водах к юго-востоку от острова Чаоянь, примерно в 40 морских милях от порта Циндао.