Гуандун, , 04:28 — REGNUM Порт Гуанчжоу в южно-китайской провинции Гуандун в четверг запустил комбинированную морскую и железнодорожную транспортную службу до Европы, сообщает агентство Синьзхуа.

Грузовой поезд с 50 вагонами, гружеными высококачественной электроникой, отправился 29 апреля из порта в Польшу, ознаменовав открытие сервиса.

Груз стоимостью 150 млн юаней (около $23,2 млн) был отправлен в порт с двух заводов технологического гиганта LG, одного в Гуанчжоу, а другого во Вьетнаме, сообщает порт. Поезд прибудет в Польшу через 15 дней после отрпавки, что на 20 дней быстрее, чем обычным маршрутом по морю. Генеральный директор группы портов Гуанчжоу Хуан Бо, сказал, что эта услуга обеспечивает стабильный международный логистический проход.

Грузовые поезда направления Китай-Европа сыграли значительную роль в стабилизации международной железнодорожной логистики на фоне пандемии COVID-19, которая значительно нарушила работу морского и воздушного транспорта.

По данным China Railway Guangzhou Group Co., Ltd., в этом году Гуандун эксплуатировал рекордные 107 грузовых поездов между провинцией и Центральной Азией или Европой, доставив более 5300 двадцатифутовых эквивалентных единиц товаров.