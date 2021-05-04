Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Военные учения под названием Northern Edge 2021 на Аляске начали вооруженные силы США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на 3 мая брифинге.

В маневрах задействованы тихоокеанские подразделения ВВС США и силы Индо-Тихоокеанского командования (USPACOM). Участие в учениях принимают около 15 тысяч военнослужащих, 240 различных летательных аппаратов, авианосец Theodore Roosevelt и корабли его сопровождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года США провели учения своих военно-воздушных сил и Национальной гвардии с привлечением 18 истребителей F-35 и 12 истребителей F-16.

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