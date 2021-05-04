Нью-Дели, 4 мая 2021, 03:16 — REGNUM Французский грузовой рейс с 28 тоннами медицинского оборудования на борту 2 мая приземлился в столице Индии Нью-Дели. Об этом сообщает Le Parisien.
За последние недели в Индии в несколько десятков раз выросло число ежедневно выявляемых заражённых SARS-CoV-2 и число ежедневно умирающих вследствие заболевания COVID-19. В связи с этим страна столкнулась с крайним дефицитом медицинского оборудования.
В доставленную Францией помощь в том числе входят восемь генераторов кислорода большой емкости, предназначенных для производства медицинского кислорода из окружающего воздуха, и 200 шприцевых дозаторов. Эти кислородные установки доставлены в восемь индийских больниц — шесть в Дели, одна в штат Харьяна и одна в штат Телингана.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что у Великобритании нет лишних доз вакцины от COVID-19, чтобы отправить в Индию.
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