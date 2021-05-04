Мехико, , 02:45 — REGNUM Официальные извинения за вред и дискриминацию во время колонизации Америки принесли народу майя власти Мексики. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба администрации президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Глава Мексики принёс извинения во время торжественной церемонии в мексиканском южном штате Кинтана-Роо, на которой присутствовал глава Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

«Здесь, в соответствии с этическим императивом правительства, но также и по собственному убеждению, мы приносим самые искренние извинения народу майя», — заявил президент Мексики. Глава государства уточнил, что приносит извинения за злоупотребления в отношении народа майя, которые были совершены в годы колонизации Америки, а также за триста лет колониального владычества и и двести лет независимости Мексики.

Расцвет цивилизации народа майя пришёлся на 300−900 годы н. э., города и поселения майя находились на территории современных государств Белиз, Гондурас, Гватемала, Мексика и Сальвадор. На настоящее время в странах Центральной Америки и в Мексике проживают около 5 млн представителей народа майя.

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