Загреб, , 23:12 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин потребовал от хорватских коллег объяснений по поводу инцидента с группой футбольных фанатов в населенном пункте Борово Село, которые 2 мая выкрикивали угрожающие лозунги в адрес сербского населения.

Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых запечатлено, как группа болельщиков идет через Борово Село и выкрикивает «Ой, Хорватия, наша мать, мы сербов будем убивать!» По информации очевидцев, за ними ехала полицейская машина.

По словам Вулина, то, что «усташи беснуются в населенных пунктах Хорватии, где проживают сербы, не является новостью, особенно если это происходит на православную Пасху». Новизна в том, что «полиция Хорватии послушно следует за насильниками и трусами, пока они угрожают сербам расправой», считает сербский министр.

Вулин потребовал от хорватских коллег расследовать все обстоятельства инцидента и наказать виновных. «Факт существования усташей ничего не говорит о хорватах и хорватском государстве. Но если не будут наказаны и они, и полицейские, которые их защищают, то это многое скажет и о хорватах, и о хорватском государстве», — цитирует телеканал РТС официальное сообщение МВД Сербии.

Напомним, что ранее хорватское правительство осудило скандальные провокации болельщиков футбольной команды «Динамо» (Загреб) в населенном пункте Брово Село в окрестностях города Вуковар. В ходе гражданской войны, которая началась после провозглашения независимости Хорватии в 1991 году, в Борово Село части Хорватской национальной гвардии и Хорватских сил обороны совершили серию убийств гражданского сербского населения в Вуковаре с целью принудить сербов покинуть город.