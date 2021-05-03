Улан-Удэ, , 22:57 — REGNUM В Бурятии в результате схода снежной массы погиб один человек, еще двое пропали. Об этом 3 мая сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Погиб один человек, — сказал собеседник агентства. — Двое пропали».

По словам источника, в настоящее время ведутся поиски пропавших.

Он также уточнил, что туристическая группа состояла из пяти человек, двое из них не пострадали.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая в региональном МЧС России сообщили, что в Бурятии в районе схода лавины оказались пять туристов.

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