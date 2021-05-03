Улан-Удэ, , 19:30 — REGNUM В Бурятии в районе схода лавины оказались пять туристов. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили в региональном МЧС России.

ЧП произошло сегодня вечером на перевале Горелова вблизи н.п. Монды в Тункинском районе.

«Произошел сход снежной массы, — говорится в сообщении. — В данном районе на маршруте находится не зарегистрированная туристская группа в количестве пяти человек».

Отмечается, что спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы уже выехали из н.п. Кырен к месту ЧП для оказания помощи.

Как передавало ИА REGNUM, ранее под снежный завал в Оленегорском районе Мурманской области попала туристическая группа из Петербурга.