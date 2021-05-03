Богота, , 22:38 — REGNUM

В Колумбии в результате беспорядков на акциях протеста погибли не менее 17 человек, сообщает 3 мая радиостанция Efe Eme.

Отмечается, что среди погибших — один полицейский. Еще 711 человек получили ранения, в их числе 457 сотрудников правоохранительных органов.

Всего в акциях протеста, которые проходили с 28 апреля по 2 мая, приняли участие 238 тыс. Человек.

Как сообщало ИА REGNUM, манифестации против налоговой реформы начались в крупных городах Колумбии с 28 апреля. Акции протеста проходили в Боготе, Кали, Медельине и ряде других городов, они сопровождались нарушениями общественного порядка, столкновениями с полицией и актами вандализма.

Читайте также: Президент Колумбии решил изменить налоговую реформу из-за протестов