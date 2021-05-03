Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 22:29 — REGNUM Пуэрто-риканский боксёр Феликс Вердехо, принимавший участие в Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, был осужден за похищение и убийство беременной любовницы. Об этом 3 мая сообщает BBC.

Тело 27-летней Родригез нашли 1 мая в лагуне и опознали по зубам. Вердехо вначале отказывался сотрудничать со следствием, но позже признал свою вину.

Мать жертвы рассказала, что дочь была беременна от боксера и что он хотел, чтобы она избавилась от ребенка ради его карьеры и семьи.

Жестокое убийство спровоцировало ряд протестов в регионе. 2 мая сотни людей собрались на мосту, где случилась трагедия. Спустя годы давления активистов, губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуизи объявил чрезвычайное положение по причине роста жестокости в отношении женщин.