Екатеринбург, , 20:20 — REGNUM В Екатеринбурге на дублёре Сибирского тракта ликвидировали пожар с тремя фурами. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.

Тушение пожара на месте ДТП Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

Пожарные засыпают локальные очаги возгорания бочек с алюминиевой пудрой грунтом. Также спасатели помогают Росавтодору восстановить движение автомобилей в сторону Екатеринбурга. С этой целью они сделали в отбойнике пропил, это позволит направить поток машин по одной встречной полосе.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 мая на этом участке столкнулись три фуры. А затем начался пожар и возникла угроза взрыва.

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