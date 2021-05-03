Екатеринбург, 3 мая 2021, 19:07 — REGNUM Причиной крупного ДТП на Дублёре Сибирского тракта под Екатеринбургом стало столкновение одной из фур с грузовиками, стоявшими на обочине. Об этом представители ГИБДД сообщили журналистам.
После столкновения все три машины загорелись. Пострадавших нет. Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, этот инцидент произошёл вечером 3 мая. Пожарные смогли потушить фуру с алюминиевой пудрой и предотвратить взрыв.
Читайте ранее в этом сюжете: В МЧС прокомментировали пожар на трассе под Екатеринбургом