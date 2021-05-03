Екатеринбург, , 19:07 — REGNUM Причиной крупного ДТП на Дублёре Сибирского тракта под Екатеринбургом стало столкновение одной из фур с грузовиками, стоявшими на обочине. Об этом представители ГИБДД сообщили журналистам.

После столкновения все три машины загорелись. Пострадавших нет. Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, этот инцидент произошёл вечером 3 мая. Пожарные смогли потушить фуру с алюминиевой пудрой и предотвратить взрыв.

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