Екатеринбург, 3 мая, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Под Екатеринбургом на трассе полуприцеп столкнулся с бензовозом. Из цистерны вылилось топливо и начался пожар, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Тушение пожара на месте ДТП

По данным ресурса, инцидент произошёл на Тюменском тракте. Впрочем, телегам-канал «112» сообщает, что это случилось на Дублёре Сибирского тракта.

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