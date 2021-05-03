Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Сенатору-республиканцу Митту Ромни пришлось с большим трудом произносить речь на съезде Республиканской партии в штате Юта, так как его всем залом освистали однопартийцы. Об этом сообщает Fox News.

До этого Ромни многократно выступал с критикой экс-президента США Дональда Трампа, а также проголосовал за его импичмент после штурма Капитолия. По этой причине во время съезда проводилось голосование за то, что бы вынести сенатору осуждение. Перед началом голосования Ромни вышел на сцену сказать слово, но в этот момент толпа в зале начала буйно высказывать свои недовольства.

Отмечается, что когда сенатор приступил к критике действующего президента Джо Байдена, он все-таки смог заслужить одобрение собравшихся.

Осуждающая Ромни резолюция в итоге не прошла с результатом 711 «за» и 798 «против».

Как сообщало ИА REGNUM, Ромни стал первым в истории США сенатором, поддержавшим отстранение от власти своего однопартийца — президента США. Это произошло в феврале 2020 года, когда Ромни в ходе судебного процесса в верхней палате Конгресса выступил за импичмент Дональда Трампа.