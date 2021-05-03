Красноуфимск, Свердловская область, , 17:33 — REGNUM В Красноуфимском районе Свердловской области выгорело 7 га леса. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Возгорание произошло 1 мая на окраине Красноуфимска. Причиной пожара стало загорание сухой травы. На локализацию и тушение огня были брошены 51 человек и 12 единиц техники. Также задействовали пожарный поезд.

Отметим, на этой территории с 30 апреля действует особый противопожарный режим. Он также введён и в других муниципалитетах Свердловской области.