Овьедо, Испания, , 15:59 — REGNUM Власти Испании надеются «достичь второго рубежа» в вопросе вакцинации населения от COVID-19. Об этом в Овьедо заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас, пишет La Razón.

По её словам, рубеж в пять миллионов испанцев будет вакцинирован «возможно, сегодня, но точно — завтра».

Дариас отметила, что властями страны было получено более 1 700 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech, которые уже распределяются среди автономных сообществ, «чтобы они продолжали делать прививки своим жителям».