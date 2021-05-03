Екатеринбург, , 14:50 — REGNUM Канадский форвард Патрис Кормье вошел в состав екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 3 мая сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

Уточняется, что односторонний контракт заключен «Автомобилистом» с 30-летним хоккеистом из Канады на двухлетний срок.

Отметим, в минувшем сезоне Патрис Кормье играл в составе казанского хоккейного клуба «Ак Барс» и в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ смог набрать 20 (шесть шайб + 14 результативных передач) очков. Также набрал еще пять (две шайбы + три голевых паса) в плей-офф.