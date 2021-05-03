Манчестер, Великобритания, , 14:51 — REGNUM Аргентинский защитник футбольного клуба «Ланс» Факундо Медина попал в сферу интересов команды «Манчестер Юнайтед». Об этом 3 мая сообщает Calciomercato.

По данным источника, руководство «МЮ» намерено усилить во время летнего трансферного окна свою линию и может приобрести для этого 21-летнего аргентинского футболиста.

При этом по данным портала Transfermarkt примерная стоимость игрока оценивается в €10 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Факундо Медина, выступающий за «Ланс» с лета минувшего года, провел в составе своего клуба 22 матча и отметился в них двумя забитыми мячами и одним голом в собственные ворота, а также получил пять желтых карточек.