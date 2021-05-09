Москва, 9 мая, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Павел Степанович Урюпин (1923−2000) начал войну под Сталинградом. Был наводчиком зенитного орудия. После ранения молодого человека направили на должность разведчика.

Павел Степанович Урюпин

К концу 1944 года служил в звании рядового разведчиком 193-го гвардейского стрелкового полка в 59-й гвардейской стрелковой дивизии в 46-й армии.

В ходе Будапештской стратегической наступательной операции (29 октября 1944 — 13 февраля 1945 года) принял участие в штурме пригорода венгерской столицы. В ночь на 5 декабря 1944 года в районе городка Рацкеве (медье Пешт) во главе группы преодолел Дунай и выявил особенности вражеской обороны. Отряд был обнаружен противником, но Павел Степанович, несмотря на ранение, продолжил командовать разведчиками и в завязавшемся бою взял шесть пленных.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии рядовому было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4763).

В 1946 году Урюпин демобилизовался в звании старшины. Работал на хозяйственных и партийных должностях в Куйбышеве и Новосибирской области. К полученному на войне званию Героя и орденам Ленина и Красной Звезды и медалям добавился орден «Знак Почета».