Москва, 9 мая, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Вчерашний участник Польского похода Петр Сельверстович Середа (1917−1984) летал с первых дней войны. К 6 сентября 1941 года совершил 110 боевых вылетов, на стареньком истребителе И-16 штурмовал позиции немцев, проводил разведку, участвовал в воздушных боях, в ходе которых сбил три самолета лично и один в группе. Середа был представлен к званию Героя Советского Союза, но получил лишь орден Ленина.

Петр Сельверстович Середа

Летом следующего года в звании капитана командовал эскадрильей 88-го истребительного авиационного полка 216-й истребительной авиационной дивизии в 4-й воздушной армии. К июлю 1942 года совершил 270 боевых вылетов, в 60 воздушных боях сбил семь вражеских самолетов и еще два сжег при атаках вражеских аэродромов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1942 года капитану было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 821).

В дальнейшем Середа командовал уже истребительным полком, был инспектором Главного управления боевой подготовки ВВС. Но и на штабных должностях Петр Сельверстович старался летать на боевые задания.

К победному маю в звании гвардии майора он выполнил около 500 вылетов, уничтожив в общей сложности 16 самолетов противника.

После войны продолжил службу в авиации. Окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии. В 1963 года в звании генерал-майора вышел в запас и поселился в Ростове-на-Дону.