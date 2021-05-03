Сеул, , 14:20 — REGNUM Военные Южной Кореи внимательно следят за ситуацией в КНДР, однако пока никаких признаков повышенной активности не обнаружено. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

Данное заявление было обнародовано 3 мая в ходе брифинга.

Известно, что таким образом представитель комитета ответил на вопрос журналистов о том, предпринял ли Пхеньян какие-либо действия после критике южнокорейской стороны за неспособность остановить отправку листовок через межкорейскую границу.

Представитель Объединённого комитета начальников штабов также опроверг предположения журналистов о том, что Северная Корея может вновь установить громкоговорители вдоль межкорейской границы, акцентировав внимание на том, что таких попыток замечено не было.