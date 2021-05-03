Сеул, , 12:33 — REGNUM Более половины жителей Южной Кореи поддерживают предложение правительства ввести в 2022 году налог на прибыль от инвестиций в виртуальные активы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведённого 30 апреля среди 500 человек в возрасте старше 18 лет, предложение правительства поддерживает 53,7% респондентов. 38,3% опрошенных придерживается противоположного мнения, 8% — воздержались от ответа.

Известно, что за введение налога выступают 60% опрошенных женщин и 47,3% мужчин.

Отмечается, что самый высокий уровень поддержки оказался среди лиц в возрасте 40−49 лет (62,1%), а самый низкий — среди лиц в возрасте старше 60 лет (45,4%).