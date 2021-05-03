Казань, 3 мая, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Татарии за сутки выявили 39 случаев заражения SARS-CoV-2. Днем ранее заболели 37 человек. С начала наблюдения по состоянию на 3 мая подтверждено 20 567 случаев инфицирования, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса. Татария

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Выздоровели всего 17 609 пациентов, за сутки выписались пять человек. Скончались за все время 465 инфицированных. Очередными жертвами за сутки стали два человека. Активными больными на сегодняшний день остаются 2493 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди жителей старше 60 лет. При этом от общего количества привитых от коронавируса лица старше 60 лет составляют всего 12% (или 102 859 человек из 844 712 человек).

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