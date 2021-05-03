Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Главные роли в фильме по мотивам серии видеоигр Borderlands исполнят актёры Джина Гершон, Чарльз Бабалола, Шайен Джексон, Бен Дэвис, Стивен Бойер, Райан Реймонд и Бобби Ли. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Компания Lionsgate анонсировала экранизацию популярной видеоигры Borderlands в 2015 году. Режиссёром фильма стал Элай Рот. Над сценарием работают Аарон Берг и Крейг Мейзин, известный по мини-сериалу «Черонбыль».

Серия шутеров от первого лица Borderlands является одной из самых успешных игровых франшиз в мире. Всего было продано более 68 млн копий игр этой серии.

Последняя из игр серии — Borderlands 3 — вышла в сентябре 2019 года. Она удостоена награды международной выставки Gamescom в категории лучшая многопользовательская игра.