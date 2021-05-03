Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Американская компания Stratolaunch провела вторые лётные испытания крупнейшего в мире самолёта-носителя с рабочим названием Roc. Об этом сообщает портал Space.com.

Самолёт Roc с размахом крыльев 117,3 метра стартовал с аэрокосмического порта в пустыне Мохаве в южной части штата Калифорния. Полёт продлился 3 часа 14 минут, самолёт достиг высоты 4267 метров и развил максимальную скорость около 199 миль в час (320 км/ч).

«Мы довольны сегодняшними испытаниями самолёта Stratolaunch. С нетерпением ожидаем запуска своего первого гиперзвукового аппарата», — прокомментировал главный операционный директор Stratolaunch Захари Кревор.

Первоначально компания Stratolaunch разрабатывала самолёт-носитель для воздушного старта космических ракет-носителей. В 2020 году Stratolaunch была выкуплена инвестиционной компанией Cerberus Capital Management.

Новые владельцы Stratolaunch изменили предназначение разрабатываемого самолёта-носителя. Теперь Roc разрабатывается для запуска гиперзвуковых комплексов.

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