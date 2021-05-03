Соледар, ДНР, , 10:07 — REGNUM За минувшие сутки был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины. Об этом сообщили 3 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На юге ДНР украинские силовики выпустили 17 гранат из станкового гранатомёта АГС в направлении населённого пункта Новоласпа.

В представительстве ДНР отметили, что попытки задействовать координационный механизм не принесли результата — украинская сторона заявила, что соблюдает перемирие.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие Народной милиции ДНР сумели принудительно посадить дрон ВСУ, оборудованный взрывным устройством.

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