Соледар, ДНР, 3 мая 2021, 10:07 — REGNUM За минувшие сутки был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины. Об этом сообщили 3 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На юге ДНР украинские силовики выпустили 17 гранат из станкового гранатомёта АГС в направлении населённого пункта Новоласпа.
В представительстве ДНР отметили, что попытки задействовать координационный механизм не принесли результата — украинская сторона заявила, что соблюдает перемирие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие Народной милиции ДНР сумели принудительно посадить дрон ВСУ, оборудованный взрывным устройством.
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