Ташкент, , 09:30 — REGNUM Правительство Узбекистана утвердило новый порядок покупки транспортных средств в органах государственной власти. Об этом сообщает агентство Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Согласно документу, чиновники не смогут поменять служебный автомобиль в течение пяти лет после покупки. При этом будет учитываться техническое состояние и безопасность использования автомобиля.

При реализации служебных автомобилей казначейские отделения будут проверять их соответствие установленным нормам. Продать автомобиль можно будет только через аукционные электронные торги.

Постановление также вводит ограничение по стоимости автомобиля и объему двигателя в нем. Кроме того, устанавливается ограничение на объем пробега в год.

В частности, министрам и главам регионов запретили покупать автомобили дороже 490 млн сумов ($46,6 тыс.), а их заместителям — дороже 367 млн сумов ($34,9 тыс.).