Мехико, , 09:27 — REGNUM Американская компания General Motors инвестирует более $1 млрд в строительство нового завода в Мексике. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Новый завод станет пятой производственной площадкой General Motors в Северной Америке. Предприятие будет построено в городе Рамос-Ариспе. GM рассчитывает запустить производство электромобилей на новом заводе в 2023 году.

Ранее General Motors представила стратегию развития производства электромобилей, предусматривающую финансирование в размере $27 млрд до 2025 года. К этому времени компания рассчитывает выпустить более 30 моделей авто с электрическими двигателями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в General Motors объявили, что переоснащение большинства заводов компании для выпуска электромобилей будет завершено к 2035 году.

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