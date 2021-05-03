Санкт-Петербург, 3 мая, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Дожди с мокрым снегом пройдут в Петербургском регионе в понедельник, 3 мая, во второй половине дня. Причиной облачной и ветренной погоды стал активный атлантический циклон, на северной периферии которого оказался Петербург.

ИА REGNUM Весенний снегопад в Петербурге (архивное фото)

Как отмечает ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха в городе будет на 4−5 градусов ниже климатической нормы для начала мая.

В Петербурге воздух прогреется всего до +5…+7 градусов, в Ленинградской области до +3…+8 градусов. Порывистый ветер будут дуть с северо-востока со скоростью 7−12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 4 мая, в Петербурге облачная погода сохранится, продолжатся осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +1…+3 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Ленобласти 4 мая ночью мокрый снег, местами с дождем, в отдельных районах налипание мокрого снега. Днем осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью +3…-1 градуса, днем +2…+7 градусов.