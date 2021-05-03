Новосибирск, , 08:12 — REGNUM В регионах Сибири на фоне сокращения производства алкогольной продукции, в первом квартале 2021 г. произошёл двухпроцентный рост объема розничной продажи спиртного (без пива и пивной продукции). По оценке Национальнонго союза защиты прав потребителей, информацию которого цитирует «Коммерсант», значительно увеличились продажи слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%): в январе—феврале 2021 года динамика составила 43,1% (до 1,2 млн дал). Шампанского в первом квартале продано на 13% больше (всего 2,7 млн дал), коньяка — на 5,5% (1,9 млн дал), вина — на 4% (до 7,8 млн дал), водки — на 3% (11,3 млн дал).

Как пояснил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, потребление алкоголя стимулировала изоляция в связи с пандемией коронавируса и отсутствие других развлечений. К тому же, в условиях заметного падения покупательной способности многие были вынуждены сместить свои приоритеты в экономсегмент, что привело к снижению потребления более дорогих напитков и росту потребления более дешевых.

Как сообщало ИА REGNUM, известие о том, что магазины низких цен переживают небывалый подъём в Сибири, свидетельствует о таком же небывалом падении уровня доходов. Особенно это заметно в сельской глубинке. В Алтайском крае, к примеру, где открыты уже более 40 дискаунтеров крупнейшей в РФ сети «Светофор», крестьяне стараются экономить на всём: покупают свиные рёбрышки по 170 руб. за килограмм, на которых практически нет мяса, и варят супы.

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