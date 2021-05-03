Эр-Рияд, , 05:45 — REGNUM Об ударе, нанесённом по территории Саудовской Аравии заявил официальный представитель йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах», бригадный генерал Яхья Сариа. Соответствующее заявление военачальник хуситов разместил 3 мая в своём Twitter.

Сариа сообщил, что ударная операция была совершена с помощью четырёх беспилотных летательных аппаратов. Атака была нацелена на военные объекты в аэропорту Наджран и на авиабазе имени короля Халида в Хамис-Мушайте. Кроме того, были использованы две баллистические ракеты типа Badr. Бригадный генерал добавил, что удары были точными.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении и ликвидации средствами ПВО Саудовской Аравии беспилотного летательного аппарата со взрывчаткой.