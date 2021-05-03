Токио, , 05:20 — REGNUM С запросом о подтверждении суверенитета над островами Сенкаку в Восточно-Китайском море обращалось в 1978 году к властям США правительство Японии. Об этом 3 мая сообщило агентство Kyodo со ссылкой на рассекреченные американские правительственные документы.

Уточняется, что запрос был сделан американскому послу в Токио Майклу Мэнсфилду японским премьер-министром Такэо Фукудой, который занимал тогда пост главы правительства и готовился к своему визиту США. Фукуда был озадачен ситуацией, возникшей у побережья Сенкаку в связи с вторжением в акваторию острова китайских рыбаков.

Согласно документам, американская сторона отказала Японии, пояснив, что нейтральная позиция СГША в отношении Сенкаку остаётся неизменной с 1972 года, когда Японии вернули административные права на южную префектуру Окинава. В 1978 году Соединённые Штабы, не желая быть вовлечёнными в территориальный конфликт между КНР и Японией, приостановили использование полигона для стрельб, расположенного на одном из островов.

Конфликт вокруг спорного острова Сенкаку вновь обострился в 2012 году, после того, как Токио объявил о начале выкупа этих островов у частных собственников, являющихся гражданами Японии. В ответ в КНР прошли акции протеста с разгромом магазинов и других заведений, принадлежащих японцам. Китайские суда с тех пор демонстративно совершают заходы в прибрежную зону острова.

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