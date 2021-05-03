Нджамена, , 00:36 — REGNUM Власть переходного военного совета Чада, который был создан армейским командованием после гибели чадского президента Идрисса Деби Итно, признал глава оппозиционной партии «Национальный союз за демократию и обновление» Салех Кебзабо. Об этом 2 мая сообщило Agence France Press (AFP).

Он пояснил, что в противном случае его политическая организация просто не будет предоставлена в новом правительстве республики. Ранее два члена «Национального союза за демократию и обновление» получили должности министра животноводства Чада и заместителя генерального секретаря страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Идрисс Деби Итно был убит в бою с повстанцами 20 апреля. После смерти главы государства исполняющим обязанности президента Чада был назначен его сын — генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби Итно.

Читайте также: Сын погибшего президента Чада стал исполняющим обязанности лидера страны