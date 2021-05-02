Монако, , 22:49 — REGNUM На 25-й минуте матча «Монако» — «Лион» 28-летний нападающий сборной Германии Кевин Фолланд вывел «монегасков» вперед, замкнув передачу Виссама Бен-Йеддера. Матч проходил в Монако на стадионе «Луи II» в рамках 35-го тура французской Лиги 1 по футболу. Об этом 2 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Российский центральный полузащитник «Монако» Александр Головин находится на карантине из-за наличия коронавирусной инфекции, которая была диагностирована у футболиста 26 апреля после матча «Анже» — «Монако».

Составы команд:

«Монако»: Лекомт, Марипан, Дисаси, Сидибе, Тчуамени, Фабрегас, Энрике, Фофана, Агилар, Фолланд, Бен-Йеддер.

«Лион»: Лопес, Денайер, Марсело, Де Шильо, Дюбуа, Какере, Мендеш, Пакета, Корне, Токо-Экамби, Депай.