Белград, , 22:02 — REGNUM Весьма своеобразный способ поздравить читателей с православным праздником Христова Воскресения выбрала газета «Сербский Телеграф».

30 апреля, в Великую пятницу, к номеру газеты был приложен лист бумаги формата А4 с наклейками для пасхальных яиц. Все это не привлекло бы особого внимания, если бы выбор изображений для наклеек не был бы, мягко говоря, нестандартным. Речь идёт о портретах знаменитых сербов прошлого и действующих политиков, об изображениях памятников культуры, эмблемах самых известных футбольных клубов Сербии «Црвена Звезда» и «Партизан», а также о фото президента РФ Владимира Путина.

Так, наклейка с изображением президента Сербии Александра Вучича заняла предпоследнее место в первом ряду между портретами вождя народного восстания против турецкого владычества в XIX веке Карагеоргия Петровича и cвятого Василия Острожского. Наклейка с Путиным занимает первое место во втором ряду перед портретом ученого Николы Теслы и сценой распятия Иисуса Христа.

Читателям газеты также предлагается наклеить на пасхальные яйца министра труда, занятости, ветеранов и социальной политики Дарию Кисич-Тепавчевич, которая, будучи одним из главных эпидемиологов страны, сыграла важную роль в борьбе с эпидемией коронавируса в Сербии.

Сербам подарок не понравился. Многие граждане в соцсетях назвали действия издания святотатством.