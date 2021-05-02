Элиста, 2 мая, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В праздник Пасхи глава Калмыкии Бату Хасиков посетил Казанский кафедральный собор, где встретился с архиепископом Элистинским и Калмыцким Юстинианом и священнослужителями.

Glava.region08.ru Глава Калмыкии Бату Хасиков

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«Светлое Христово Воскресение сближает всех нас, представителей разных конфессий, проживающих в Калмыкии. Несёт в себе радость, доброту и надежду на лучшее», — написал глава Калмыкии в Instagram.

Хасиков подчеркнул, что в этом году православные верующие отмечают Пасху в более благополучной эпидемиологической обстановке по коронавирусу.