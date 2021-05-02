Глава Калмыкии: Пасха сближает представителей разных конфессий
Элиста, 2 мая, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В праздник Пасхи глава Калмыкии Бату Хасиков посетил Казанский кафедральный собор, где встретился с архиепископом Элистинским и Калмыцким Юстинианом и священнослужителями.
Glava.region08.ru
Глава Калмыкии Бату Хасиков
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»
«Светлое Христово Воскресение сближает всех нас, представителей разных конфессий, проживающих в Калмыкии. Несёт в себе радость, доброту и надежду на лучшее», — написал глава Калмыкии в Instagram.
Хасиков подчеркнул, что в этом году православные верующие отмечают Пасху в более благополучной эпидемиологической обстановке по коронавирусу.