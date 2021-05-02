Москва, 2 мая, 2021, 19:36 — ИА Регнум. 2 мая в Александровском саду состоялась церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата и стеле города-героя Одессы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в седьмую годовщину трагедии почтить память противников Евромайдана, заживо сожженных украинскими националистами в одесском Доме профсоюзов, пришли сторонники «Партии дела», а также представители Организационного комитета протестных акций, объединяющего левые и национально-патриотические силы России.

Пресс-служба «Партии дела» Александровский сад. Стела города-героя Одессы

Участники акции почтили минутой молчания память 48 активистов движения «Куликово поле», выступавших против госпереворота в Киеве и убитых радикалами 2 мая 2014 года. Как заявил член федерального совета «Партии дела» Максим Калашников, последствия трагедии жители России и Украины будут ощущать не один десяток лет: «Впервые со времен Хатыни, Орадура и Лидице людей за свои убеждения сожгли заживо. Они погибли, считая, что имеют право жить в большой России, надеясь, что русские своих не бросают. Но, увы, их бросили без помощи».

Пресс-служба «Партии дела» Возложение цветов

»Сегодня на акции мы показали, что истинная Россия гораздо шире, чем нынешняя Российская Федерация, что русские Новороссии — в наших сердцах. Это один с нами народ, и мы не признаем раздела великой России в 1991 году», — добавил Калашников.

Он уточнил, что, с одной стороны, это событие породило поток добровольцев, воюющих в Донбассе, с другой — имело крайне негативные последствия. «Нациствующие бандеровцы остались безнаказанными. И это деморализовало союзные нам элементы на Украине, приведя к разгрому прорусских активистов. Кремль же решил, что Симферополь и Севастополь — это Россия, а город-герой Одесса — нет. В результате РФ получила очаг войны на своей западной границе, так и не признав ЛДНР самостоятельными государствами», — отмечает публицист.

Пресс-служба «Партии дела» Шествие «Партии дела»

Секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зоммер, который также был на акции, полагает, что память о 2 мая обязана объединять людей, выступающих против абсолютного зла, которое произошло в Одессе семь лет назад. «Это зло заключается в том, что массовое убийство многие поддержали, еще раз подтвердив, насколько, буквально до животного состояния, раздвоилось украинское общество. Для того чтобы больше не допустить подобную трагедию, необходимо стремиться к справедливости, а не обличать другого человека за его цвет кожи или национальность, как это случилось на Украине. Мне кажется, что 2 мая может стать новым Днем борьбы против фашизма, благодаря чему одесская трагедия никогда не повторится», — отметил он.

После возложения цветов участники акции провели круглый стол «Помни Одессу!», посвященный трагедии 2014 года, продолжающейся войне в Донбассе и поддержке русскоязычного населения Украины со стороны России.

Эксперт центра Военно-политической журналистики, член Генсовета «Партии дела» Владимир Орлов обратил внимание на то, что Кремль не ввел санкции против Украины за гибель русских одесситов и другие «ритуальные политические убийства» сторонников сближения с Россией.

«В этой ситуации российское общество, наша русская цивилизация осталась одна перед этим вызовом. И нам самим нужно принимать решения, как наше общество может протянуть руку жителям Украины, настроенным пророссийски. И на мой взгляд, сегодня лучшая помощь — это помощь тем русским, русскоязычным малороссам, которые в окопах Донбасса тонкой красной линией стоят за весь Русский мир», — сказал Орлов.

Участники круглого стола приняли резолюцию, в которой призвали дать гражданство РФ и обустроить всех, кто бежал в Россию из Одессы и других городов Украины от расправ со стороны нового политического режима. Также они настаивают на официальном принятии концепции триединства русского народа, состоящего из великороссов, малороссов-украинцев и белорусов.