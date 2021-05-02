Хельсинки, , 19:14 — REGNUM Десять смертельных случаев от неизвестного наркотического вещества зафиксировали в двух городах Финляндии — Турку и Хельсинки. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на источники.

Так, в Хельсинки за апрель месяц от передозировки скончались пять человек, в крови которых обнаружили также седативные препараты.

Кроме того, в Турку от неизвестного наркотического вещества скончались еще пять человек.

В настоящее время специалисты выясняют, какое именно вещество привело к смертям в двух городах.