Хельсинки, 2 мая 2021, 19:14 — REGNUM Десять смертельных случаев от неизвестного наркотического вещества зафиксировали в двух городах Финляндии — Турку и Хельсинки. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на источники.
Так, в Хельсинки за апрель месяц от передозировки скончались пять человек, в крови которых обнаружили также седативные препараты.
Кроме того, в Турку от неизвестного наркотического вещества скончались еще пять человек.
В настоящее время специалисты выясняют, какое именно вещество привело к смертям в двух городах.