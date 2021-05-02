Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:12 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области задержан владелец гаража, в котором выращивали коноплю. Там полицейские обнаружили семь характерных кустов, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Также в том месте имелись вентиляция и необходимое освещение. Кроме того, у хозяина объекта изъяли пакет с высушенными листьями.

Всего было обнаружено примерно 80 граммов сухого вещества. Изъятые кусты исследуют дополнительно после высушивания. Владелец гаража стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении наркотических средств. Стражам порядка он рассказал, что занимался этим для личного употребления. Пока его отпустили под подписку о невыезде.