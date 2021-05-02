Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Эксперты инвестиционного банка JP Morgan повысили темпы роста экономики Южной Кореи на 2021 год до 4,6%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей банка.

По сравнению с предыдущим прогнозом показатель вырос на 0,5%.

Эксперты отметили, что темпы экономического роста Южной Кореи в первом квартале текущего года превзошли все ожидания, подчеркнув, что такого результата удалось достичь благодаря росту экспорта и внутреннего спроса.

Напомним, что в первом квартале года темпы роста ВВП Южной Кореи составили 1,6%.

Ранее эксперты Азиатского банка развития сообщили, что темпы экономического роста Южной Кореи в 2021 году составят 3,5%.

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