Лондон, , 15:41 — REGNUM Группа стран «Большой семерки» намерена рассмотреть возможность создания коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации». Об этом сегодня, 2 мая, в интервью агентству Reuters рассказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

По словам Рааба, власти Великобритании, которые в 2021 году председательствуют в G7, намерены убедить партнеров по неформальному клубу держав в необходимости создания механизма быстрого реагирования, который был бы направлен на опровержение дезинформации, якобы распространяемой со стороны России.

Глава британского МИД утверждает, что Россия и Китай якобы пытаются сеять недоверие к правительствам западных стран в медийном пространстве. В качестве примера такой дезинформации Рааб привел «вмешательство России в выборы», а также информацию о вакцинах против коронавируса.

Стоит отметить, что и «вмешательство в выборы», которое якобы осуществила Россия, и «дезинформация о вакцинах», которую якобы распространяет Россия — это образчики западной пропаганды, направленные против России. Все эти обвинения не имеют никаких реальных оснований, что не раз доказывали сами западные страны, не предъявляя никаких доказательств своим словам.

Теперь же власти Великобритании хотят заставить страны G7 совместно реагировать на фейковые обвинения в адрес России, которые сами эти страны и придумывают.

«Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира», — сказал министр иностранных дел Великобритании.

Напомним, что с 3 по 5 мая пройдет первая за два года очная встреча главы МИД G7.