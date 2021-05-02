Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), продлил контракт со своим защитником Никитой Трямкиным. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

Уточняется, что односторонний контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан на два года.

«Безусловно, рад подписать новый контракт с «Автомобилистом». Будем дальше продолжать работать, биться на льду в рядах родного клуба! Главная цель — стараться побеждать, добиться чего-то не только для себя, но и для команды!», — заявил по этому поводу игрок.

Отметим, Никита Трямкин играет за «Автомобилист» с 20 212 года и в завершившемся сезоне сыграл в составе своей команды в 65 матчах в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф Кубка Гагарина, в которых смог набрать 17 (четыре шайбы + 13 результативных передач) очков.