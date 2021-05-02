Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Спортивный журналист и комментатор Леонид Генусов ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» на своей странице в соцсети Twitter.

«1 мая скончался петербургский спортивный журналист и комментатор Леонид Борисович Генусов», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба «Зенита» выразила свои соболезнования родным и близким покойного. При этом причины смерти журналиста не уточняются.

Отметим, Леонид Генусов работал с 1999 года в пресс-службе санкт-петербургской команды, а с 2002 по 2006 год был начальником международного отдела «Зенита». Кроме того, он являлся автором ряда спортивных программ на телевидении Санкт — Петербурга.