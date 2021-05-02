Бишкек, , 12:50 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил православных жителей республики с Пасхой, сообщили 2 мая в пресс-службе главы государства.

«Хочу в этот день искренние пожелать всем киргизстанцам главное мира, достатка в каждом доме, счастья, благополучия и согласия!» — сказал Жапров.

Он отметил, что православие мирно сосуществует с Исламом в Киргизии и вносит вклад в развитие республики. «Сейчас, как никогда, все наши надежды, молитвы направлены на обретение согласия и мира», — сказал киргизский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 1−2 мая в Киргизии объявлен траур по погибшим в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. По данным минздрава республики, в Киргизии погибли 34 человека.