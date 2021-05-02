Калуга, 2 мая, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 50 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 2 мая. Днём ранее, 1 мая, в регионе было зарегистрировано 54 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 165 человек, 1472 человек находятся на лечении, 32 тыс. 381 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 312 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.