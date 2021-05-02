Ташкент, 2 мая 2021, 11:46 — REGNUM Индия получила гуманитарную помощь из Узбекистана в виде комплектов мобильных кислородных концентраторов, пользующихся повышенным спросом в условиях обострения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает 2 мая агентство «Дунё».
Гуманитарную помощь представителям МИД Индии и общества Красного креста передал посол Узбекистана в Дели Дильшлд Ахатова. Необходимые медикаменты переданы в условиях ухудшающейся эпидемиологической ситуации.
«Гуманитарная помощь, оказываемая нашими узбекскими друзьями, свидетельствует об искренней дружбе, доверии и уважении между нашими народами», — сказал заместитель директора евразийского департамента МИД Индии Бандару Вильсонбабу.
Отметим, 1 мая издание Times of India сообщило, что Узбекистан доставил в Дели 100 мобильных кислородных концентраторов.