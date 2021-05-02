Чита, 2 мая, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края используют разные способы привлечения граждан к массовой вакцинации от COVID-19. Как сообщает пресс-служба правительства региона, накануне, в Первомай, на центральной площади столицы организованы мобильные пункты вакцинации.

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Как пояснил заместитель министра по первичной медико-санитарной помощи краевого минздрава Сергей Базаров, в первый день работы первую аппликацию вакцины против новой коронавирусной инфекции поставили 65 жителей региона.

По его словам, мобильный пункт на площади Ленина в Чите будет работать 2 мая до 18:00 по местному времени, а кабинеты вакцинации против новой коронавирусной инфекции будут работать в штатном режиме с 1 по 10 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где массовая вакцинация населения от коронавируса началась с 18 января, прививки поставили уже более 121 тысячи человек.

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