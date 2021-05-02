Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Американская компания по разработке видеоигр Wolfire Games обвинила Valve в неоправданно высоких сборах при распространении игр через сервис Steam. Об этом сообщает журнал PC Gamer.

В исковом обращении студии Wolfire Games, выпустившей игры Overgrowth и Receiver, говорится, компания Valve обвиняется в злоупотреблении монопольным положением в сфере цифрового распространения видеоигр. В иске отмечается, что на сервис Valve Steam приходится три четверти всех продаж цифровых версий игр.

Компания Valve обвиняется в установлении комиссионного сбора в 30%, который в Wolfire Games считают неоправданно высоким. Авторы иска отмечают, что из-за высоких сборов повышается стоимость видеоигр для пользователей, а разработчики получают меньше ресурсов для инвестиций в новые проекты.

Также в Wolfire Games считают несправедливыми некоторые условия, которые Valve предъявляет к видеоиграм, распространяемым через Steam. Например, издатели не могут продавать свои видеоигры по более низким ценам на других платформах.

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