Москва, , 08:08 — REGNUM Благоприятные условия для наблюдения метеорного потока Майские Аквариды сложатся в начале мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Московского Планетария.

В 2021 году метеорный поток эта-Аквариды (ŋ-Аквариды) или Майские Аквариды действует с 19 апреля по 28 мая. Пик активности, при котором можно наблюдать до 50 метеоров в час, придётся на период с 5 по 7 мая.

Наблюдать «весенний звездопад» лучше всего в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 мск для жителей Москвы и Подмосковья). Наибольшее число метеоров можно будет увидеть при наблюдении вдали от города. Метеоры будут видны невооружённым взглядом на юго-восточном горизонте.

«Условия наблюдения Майских Акварид в 2021 году, при ясной погоде — благоприятные», — отметили в Московском Планетарии.

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