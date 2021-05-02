Вашингтон, , 04:30 — REGNUM Состояние богатейших граждан США увеличилось еще на $195 млрд в течение 100 первых дней правления главы Белого дома Джо Байдена. Об этом 1 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои подсчеты.

По оценкам журналистов, американские миллиардеры стали самыми главными выгодополучателями от мер поддержки населения, предложенных президентом. В Bloomberg отметили, что Байден, став главой государства, сумел добиться выделения $1,9 трлн в рамках поддержки экономики страны.

После этого решения ведущие биржевые индексы S&P 500 и Dow Jones выросли более чем на 10%. Вместе с тем в агентстве напомнили, что доходы самых богатых людей США росли и при предыдущем американском президенте Дональде Трампе.

Так, с начала ноября 2020 года, когда в стране прошли президентские выборы, основные миллиардеры США заработали $267 млрд. Если учитывать и период после инаугурации Байдна, то с момента голосования в стране состояние американских богачей увеличилось на $462 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Джо Байден, в ходе выступления в Конгрессе США, заявил, что американская экономика должна строиться «не на богатых, а на среднем и рабочем классе». Он подчеркнул, что за период пандемии коронавируса 650 миллиардеров страны заработали в совокупности $1 трлн и повысили свои доходы до $4 трлн.

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